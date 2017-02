Der Rektor der Uni hat sich in einer Pressemitteilung zu den Vorfällen geäußert: „Das Rektorat ist nachvollziehbarer Weise über die Vorfälle nicht glücklich. Eine engagierte Studierendenschaft ist für eine Universität [...] von großer Bedeutung. Jetzt besteht zumindest die Gefahr, dass Teile genau dieser engagierten Studierendenschaft in der Öffentlichkeit durch das Handeln von Einzelpersonen in Misskredit geraten könnten. Das fände die Hochschulleitung [...] auch für die gesamte Universität überaus bedauerlich.“