Grüne wollen Zebrastreifen für die Grundschule.

Nützenberg. Die Bezirksvertretung Elberfeld-West will bei einem Ortstermin prüfen, ob in dem Querungsbereich der OGGS Am Nützenberg und dem gegenüberliegenden Betreuungsverein baff ein Zebrastreifen installiert werden soll. Einen entsprechenden Antrag hatten die Grünen gestellt. An dem Ortstermin sollen auch Vertreter der Grundschule, des Betreuungsvereines, des Jugendtreffs, der Polizei, WSW, sowie Anwohner teilnehmen.

Die Grünen sehen dringenden Handlungsbedarf, da die Kinder oft die Straße überqueren müssten. „Die vorhandene Querungshilfe im Kurvenbereich wird dem kindlichen Verhalten im Straßenverkehr nicht gerecht, weil sie zu weit weg liegt“, heißt es zu dem Antrag. Zudem seien Kinder bis zum 9. Lebensjahr nicht in der Lage, die Geschwindigkeit eines Pkw angemessen einzuschätzen. „Sie benötigen daher auch in einer verkehrsberuhigten Zone, in der nicht schneller als 30 km/h gefahren werden darf, eine eindeutige Querungshilfe.“

In der Vergangenheit sei es bereits zu Unfällen mit Kindern gekommen. Doch nicht nur die Schule würde profitieren, so die Grünen. Auch die Anwohner müssten die Kyffhäuserstraße queren, um die Bushaltestellen zu erreichen. Im Dezember 2017 hatte die Grundschule, um auf das Thema Verkehrssicherheit für Kinder aufmerksam zu machen, einen 3D-Zebrastreifen auf dem Schulhof installiert (die WZ berichtete). est