Wuppertal. Wegen eines Notarzteinsatzes musste am Donnerstagabend um kurz nach 18 Uhr ein Gleis am Wuppertaler Hauptbahnhof gesperrt werden. Polizeibeamte und Rettungssanitäter sind vor Ort. Durch die Sperrung kommt es zu erheblichen Behinderungen im Zugverkehr. Wie die Bahn um 18.34 Uhr mitteilte, sind folgende Linien von der Sperrung betroffen:

Die Züge der Linien RE 4 und S 8 aus Richtung Dortmund Hbf enden und beginnen in Wuppertal-Oberbarmen. Aus Richtung Aachen Hbf /Mönchengladbach HBf enden und beginnen die Züge in Wuppertal-Vohwinkel. Die Folge sind Teilausfälle zwischen Wuppertal-Oberbarmen und Wuppertal-Vohwinkel.

Züge der Linie S 9 aus Richtung Haltern am See /Bottrop Hbf enden und beginnen in Wuppertal-Vohwinkel. Die Folge sind Teilausfälle zwischen Wuppertal-Vohwinkel und Wuppertal Hbf.

Die Streckensperrung soll nach Angaben der Bahn voraussichtlich bis ca. 20:30 Uhr dauern.

Weitere Informationen folgen. red