Heute um 20 Uhr geht die Suche nach dem „Kika Live Dreamteam“ in die letzte Runde.

In der ersten Liveausgabe der fünften Staffel „Kika Live Dreamteam“ wurden viele spannende Challenges bewältigt. Den Kandidaten wurde Teamgeist und viel Geschicklichkeit abverlangt. Dabei konnten zwei Teilnehmer besonders überzeugen: Noemi (15) aus Wuppertal und Quinten (16) aus Eitting erfüllten nicht nur alle Kriterien, sie eroberten zudem die Herzen der Zuschauer und qualifizierten sich damit als erstes Gewinnerpaar für das große Finale am Donnerstag. In Zweierteams stellten sich die Teilnehmer unter Zeitdruck besonderen Aufgaben. Spontanität, Strategie und Empathie waren gefragt. Welche Aufgaben auch gestellt wurden, sowohl Noemi als auch Quinten wussten mit Spielgeschick und Persönlichkeit zu überzeugen. Am Donnerstag ab 20 Uhr stellen sie sich im Finale zwei weiteren Gewinnerpaaren. Dabei können sie eine eigene Kika-Liveshow gewinnen.

Noemi besucht die neunte Klasse einer Gesamtschule und will das Abitur machen. In ihrer Freizeit fechtet sie und fotografiert gerne. „Wenn ich mit meiner Freundin in der Stadt bin, fotografiere ich alles interessante“, sagt sie. So hat sie sich in der Show einen Gutschein für ein neues Kamerastativ gewünscht. Ihr Traumberuf: Sie will später Kriminalpsychologin werden. Für die Show stand sie das erste Mal vor der Kamera: „Ich habe aber meine Aufregung schnell überwunden und mich dann sehr wohl dabei gefühlt.“. jba