In einem Lokal in Wuppertal ist es zu einer heftigen Schlägerei gekommen. Neun Männer (29 bis 45 Jahre alt) hatten sich zunächst gestritten, erklärte die Polizei. Dann seien Gläser und Flaschen geflogen. Die Schlägerei habe sich auf die Straße verlagert. Dort habe ein bislang Unbekannter ein Messer gezogen und drei Männer verletzt, zwei davon schwer. Nach dem Vorfall am frühen Sonntagmorgen wurden die Verletzten in ein Krankenhaus gebracht, teilte die Polizei in Wuppertal am Montag mit.