Matthias Waschkies tritt am 15. August seine Stelle an.

Matthias Waschkies übernimmt am 15. August die Geschäftsführung der Helios Klinik Bergisch-Land. Er tritt die Nachfolge von Anna Berrischen an, die in das Helios Cäcilien-Hospital in Krefeld-Hüls wechselt.

Matthias Waschkies ist in der Helios Klinik Bergisch-Land kein Unbekannter. Der 34-Jährige war bereits von 2016 bis 2017 als Assistent der Geschäftsführung in der onkologischen Rehaklinik in Wuppertal-Ronsdorf tätig. Danach leitete der Wirtschaftswissenschaftler die Helios Rehakliniken Bad Berleburg als Assistent in Elternzeitvertretung. Vor seinen Tätigkeiten in der Helios Rehasparte sammelte er Berufserfahrung bei verschiedenen Unternehmen im Gesundheitswesen.

„Ich freue mich, in die Helios Klinik Bergisch-Land zurückzukehren“, sagt Matthias Waschkies: „In unseren Rehakliniken unterstützen wir schwer betroffene Patienten, ihre Erkrankungen zu meistern.“ Gemeinsam mit seinem Team möchte er die Klinik für die zukünftigen Anforderungen im Gesundheitswesen aufstellen. Dazu steht ihm ein Team mit mehr als 150 qualifizierten Mitarbeitern zur Seite. Neben 206 Betten verfügt die Fachklinik für stationäre und ambulante Rehabilitation und Anschlussheilbehandlung über 30 teilstationäre onkologische Plätze und 30 ambulante psychosomatische Plätze. 24 Betten für eine multimodale Schmerztherapie runden das umfangreiche Angebot in Ronsdorf ab.

„Ärzte, Therapeuten und besondere Pflegeangebote, beispielsweise die Wundversorgung oder die Versorgung von Patienten mit einem künstlichen Darmausgang, ermöglichen schwer Betroffenen ein Maximum an Lebensqualität“, so Matthias Waschkies, der in seiner Freizeit gerne Sport treibt und Spaziergänge mit seiner Frau und seinem Hund unternimmt. Red