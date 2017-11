Wuppertal. Ein Schock am Sonntagabend. Die in der Barmer City neu aufgehängten Leuchkugeln sind nach nur 5 Tagen in der Luft plötzlich teilweise heruntergefallen. In der Nähe der Schwebebahnhaltestelle Werther Brücke fielen einige der Kugeln in die Fußgängerzone. Verletzt wurde bei dem Unfall wohl glücklicherweise niemand.

Wie die relativ leichten Kugeln einfach so herunterfallen konnten, soll am Montag geklärt werden. Der Einsatz von Aufräumkräfte war am späten Abend beendet. red