Neue Leitung der Bibliothek

Cordula Nötzelmann steht nun der Stadtbibliothek vor.

Wuppertal. Cordula Nötzelmann ist seit diesem Monat Direktorin der Wuppertaler Stadtbibliothek und löst damit Ute Scharmann ab, die am 5. April für ihre jahrelange Arbeit als Leiterin der Stadtbibliothek geehrt wurde.

Leiterin Nötzelmann bringt aus zehn Jahren als Abteilungsleiterin der Stadtbibliothek Köln viele Ideen mit. Sie will die Bibliothek so gestalten und auszubauen, dass Wünsche junger und älterer Nutzer erfüllt werden. Scharmann und Nötzelmann sind sich einig: „Bibliotheken sind in einem ständigen Wandel begriffen und wir stecken mittendrin.“.

Nötzelmann möchte die Bibliothek zu einem Wohlfühlort gestalten, an dem sich Menschen kreativ ausleben können. Vor allem die Digitalisierung ist ein höchstaktuelles Thema. Auf die hohe Nachfrage nach eBooks hat die Stadtbibliothek mit einem riesigen digitalen Angebot an Medien wie Büchern, Zeitschriften, Musik und Filmen geantwortet. Sie sind für jedes Mitglied kostenfrei und einfach zu bedienen.

Das Angebot soll so ausgebaut werden, dass fast jedes Medium auch in elektronischer Form vorhanden ist. Ausgebaut werden sollen auch Möglichkeiten für Konsolenspiele. Ältere Menschen mit eingeschränkter Beweglichkeit sollen beim „Wii Senioren“ Bowling oder Golf spielen können. Jedes Mitglied der Stadtbibliothek kann kostenlos auf den Online-Sprachkurs „Rosetta Stone“ zuzugreifen, der 30 Sprachen umfasst. Ob Hausaufgabenhilfe, Sprachförderung, kreatives Schreiben, Manga-Zeichnen, Spiele spielen oder Roboter bauen – in Zukunft soll sich jeder wohlfühlen in den Bibliotheken der Stadt Wuppertal. Red