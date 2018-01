Im Grünen Zoo ist sie unter anderem für die Carnivoren, also die Raubtiere, sowie die Huftiere zuständig. Deshalb das Foto bei den Okapis – auch, weil man an die näher herankomme als an die Eisbären, wie sie scherzt. Kollege Severin Dreßen kümmert sich um die Nicht-Säuger und Affen, die Elefanten sind Chefsache von Direktor Arne Lawrenz.

Ein Foto am Schreibtisch? Auf keinen Fall. Silja Heller schmunzelt. Lieber bei den Okapis. Natürlich gehöre Büroarbeit zu ihrem Job als Kuratorin im Wuppertaler Zoo. „Es ist auch wichtig“, sagt die 29-Jährige, fügt aber schnell an: „Ich finde es richtig schön, draußen zu sein.“ Mit Tieren „was zu machen“, sei schon zu Kinderzeiten ihr großer Wunsch gewesen. Tierärztin oder so etwas, das Typische halt. Dass sie Kuratorin werden würde, habe sich erst im Biologiestudium ergeben.

Früher habe es in vielen Zoos geheißen: Hauptsache, es gibt viele Arten. Beim Rundgang erinnert sie zum Beispiel an das alte Elefantenhaus, wo mehrere Dickhäuter auf engem Raum zusammen hausen mussten. Dass man davon weggekommen sei, „ist der richtige Weg“, betont Heller. Die Spezialisierung, das Nachhaltige, sei wichtig, hebt sie hervor. Lieber zu schauen, ob es nicht besser ist, eine spezielle Art zu zeigen, vielleicht ein Nachzuchtprogramm zu planen. Das sei schließlich eine Aufgabe von Zoos.

Kritiker gebe es aber immer. Dass manche Tiere jetzt mehr Platz haben, führt dazu, dass sie mitunter seltener zu sehen sind, wie mancher Besucher verärgert anführt. Heller hält dagegen. „Wir wollen ja, dass sich die Tiere zurückziehen können, und sie nicht auf den Präsentierteller setzen.“ Die Besucher sollten sich stattdessen einfach mal mehr Zeit nehmen, diese im Zoo genießen.

Früher, als sie selbst „nur“ als Besucherin in Zoos unterwegs war, sei ihr Blick natürlich ein anderer gewesen. Jetzt, wenn es zum Beispiel während des Urlaubs in Zoos geht – „ein schönes Pflichtprogramm“ – schaue sie schon genauer hin. Nicht nur auf die Tiere. Was für Zäune nutzen zum Beispiel die Kollegen? Ein Punkt, der Otto-Normal-Zoobesucher eher nur ganz am Rande interessieren dürfte, wie sie lachend zugibt. „Aber für mich ist das natürlich interessant. Man holt sich so auch Anregungen.“ Das sei das Schöne in der Zoowelt. „Es gibt einen internationalen Austausch.“ Gerade Biologen sähen sich nicht als Konkurrenten, sondern ständen sich mit Rat und Tat zur Seite. Auch ein Punkt, der ihr so richtig Spaß an der Arbeit mache.