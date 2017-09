Zwei neue Eingangstore in die Innenstadt, ein Promenadenring und mehr Platz für Fußgänger und Radfahrer - das sind die Vorschläge, die die Studierenden eines internationalen Verkehrsplanungs-Workshops vom 26. August bis 2. September für den Wallring in Dortmund erarbeitet haben.

Prof. Dr. Jürgen Gerlach von der Bergischen Universität Wuppertal hat sich den Innenstadtring Dortmunds ausgesucht, um Studierenden aus Rostow am Don (Russland), Stellenbosch (Südafrika), Bern (Schweiz) und Wuppertal ein praxisnahes Beispiel zum Üben zu geben.

Die Verbesserungsvorschläge der Studenten für den Wallring basieren auf dem Prinzip „Koexistenz statt Dominanz“. Die Verteilungsfunktion des Wallrings für den Straßenverkehr solle auch künftig leistungsfähig erhalten bleiben. Dennoch soll viel mehr Platz für Fußgänger und Radfahrer geschaffen werden.

Gelingen kann dieses, wie die Teilnehmenden anhand von Simulationen des Verkehrsflusses und von Gestaltungskonzepten mit viel neuem Grün in der Innenstadt eindrucksvoll nachweisen konnten, mit zwei Alternativen: entweder durch eine Umwandlung in einen Einbahnstraßen-Ring oder durch eine Unterbrechung des Ringes am Hauptbahnhof. Beide Alternativen führen zu weniger Fahrstreifen, so dass am Ring Platz für einen Boulevard entsteht. Dies alles funktioniert zwar mit einigen Umwegen für Autos, aber ohne Stau und mit ganz neuen Möglichkeiten für Fußgänger und Radfahrer.

Das Projekt wurde unterstützt von der Stadtverwaltung Dortmund, der Dr. Joachim und Hanna Schmidt Stiftung für Umwelt und Verkehr und der Bergischen Universität Wuppertal.

*Prof. Dr. Jürgen Gerlach ist an der BUW tätig. Sein Forschungsgebiet ist Straßenverkehrsplanung und Straßenverkehrstechnik.