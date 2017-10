In den ersten Wochen an der Uni Wuppertal müssen sich Studienanfänger erst einmal zurechtfinden. Dieser Ratgeber hilft dabei.

Sogenannte Erstis erkennt man häufig schon auf den ersten Blick: Entweder kommen sie zu spät, weil sie sich auf dem Weg zum Hörsaal verlaufen haben oder sie schauen zur vollen Stunde erwartungsvoll auf die Uhr und fragen sich, wo der Dozent bleibt (Veranstaltungen an der Uni beginnen meistens eine Viertelstunde später - “c.t.”). In den Pausen fragen sie nach dem W-Lan-Passwort und kaufen den teuersten Kaffee der Uni. Das muss nicht sein, liebe Erstis – hier ein paar Ratschläge für’s schnelle Ankommen im Studentenleben.

1. Orientierung verschaffen

Als Ersti hat man bereits viele Informationen in der Orientierungswoche bekommen. Sie ist, grob gesagt, die wichtigste Woche des ganzen Studiums. Denn hier gibt es Hilfe bei der Studienorganisation. Außer der Erstellung des Stundenplans, ist vor allem die Prüfungsordnung wichtig. Aber auch auf dem Campus braucht man Orientierung: Wer den Lageplan der Uni nicht schon hat, sollte sich diesen online herunterladen oder ausdrucken.

2. Uninah wohnen

Ob WG oder eigene Bude – Ausziehen ist der erste Schritt in die Selbstständigkeit. Erscheint einem das Pendeln erst einmal unproblematisch, können lange Wege und häufige Umstiege auf Dauer ganz schön aufreibend sein. Die Vorteile einer Wohnung in Uni-Nähe sind Flexibilität in den Freistunden und das ,,klassische Studentenleben”. Damit man schnell in der neuen Umgebung Fuß fasst, sollte man gerade in der ersten Zeit versuchen, nicht jedes Wochenende in die Heimat zu fahren.

3. Sein Netzwerk aufbauen

Ein gutes Netzwerk ist das A und O! Man braucht Freunde, mit denen man nach der Vorlesung in die Mensa geht oder die für einen mitschreiben, wenn man krank ist. Es hilft, gerade in der Findungsphase, mit offenen Augen durch die Welt zu gehen. Immerhin geht es den anderen Erstis ja genauso. Warum also nicht einfach mal Nummern austauschen, zusammen die Kurse des Hochschulsports testen oder sich zwischendurch auf einen Kaffee verabreden? Den günstigsten Kaffee gibt es übrigens in Cafés, die von Studenten für Studenten betrieben werden, wie im Milliways oder bei den Fachschaften.

4. Eigene Erfahrungen sammeln

,,Es reicht, wenn du da nur zur Vorlesung gehst. Hier brauchst du eigentlich nur das Tutorium zu besuchen. Dozent xy ist total doof, streng, anspruchsvoll, etc. – bei dem würde ich ja kein Seminar belegen ...”. Mal ehrlich – jeder Student ist unterschiedlich und jeder hat einen ganz eigenen Geschmack was Themen, Lehr- und Lernstile angeht. Klar kann man sich anhören, welche Erfahrungen die anderen gemacht haben – aber am besten findet man selbst heraus, was man braucht und lässt sich dabei nicht von anderen verrückt machen.