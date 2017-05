Cathrin Campen ist für das bergische Städtedreieck zuständig.

Wuppertal. Cathrin Campen sieht sich beim Thema Klimaschutz als „Scharnier“ zwischen dem bergischen Städtedreieck und der Landesebene. Seit Anfang März ist die Wuppertalerin Klima-Netzwerkerin der Energieagentur NRW für Solingen, Remscheid, Wuppertal und den Kreis Mettmann. Sie will die Region, die eine lange Industrietradition vorweisen könne, beim effizienten Energieeinsatz voranbringen.

Die Energieagentur NRW baut das landesweite Netz der Klima-Netzwerker aus. Sprecher Dr. Joachim Frielingsdorf spricht von einer „Tournee“ zu sechs regionalen Entwicklungsorganisationen, bei der 13 Klima-Netzwerker vorgestellt werden. Campen hat ihr Büro bei der Bergischen Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft (BSW) in Solingen. Das ist aus ihrer Sicht sinnvoll, weil sie dort auf vorhandene Kontakte und Kenntnisse zurückgreifen könne. Für BSW-Geschäftsführer Stephan A. Vogelskamp geht es jetzt darum, gezielt das Thema Klimaschutz auf regionaler Ebene zu setzen. Das gelinge besser, wenn sich eine Netzwerkerin professionell darum kümmere. Campen war zuvor Beraterin für den Einsatz erneuerbarer Energien. In Zusammenarbeit mit bergischen Firmen will sie Energieeffizienz-Projekte anstoßen und sie schließlich landesweit bekannt machen - unter anderem über die Initiative Klima-Expo NRW.

Ein Ziel ist die Unterstützung der Tourismusbranche Konkrete Ziele sind die Schaffung energetischer Gewerbegebiete und die Vereinigung von wirtschaftlichen und sozialen Projekten - unter anderem in einzelnen Wohngebieten. Auch will sie Instrumente entwickeln, mit deren Hilfe sie kleinere und mittelständische Unternehmen in der Tourismusbranche unterstützen kann.