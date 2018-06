Grund. Das Programm der Naturschule Grund für die Sommerferien ist online. Unter wuppertal-live.de sind alle Veranstaltungen für Familien und vor allem für Kinder im Grundschulalter dargestellt, die das Team der Naturschule für die Ferienzeit geplant hat (eingegeben werden muss unter „wo?“ der Ort „Natur-Schule Grund“ ). Anmeldungen sind ab sofort möglich via E-Mail an info@natur-schule-grund.de oder telefonisch unter 02191/ 3748239.

Das Ferienprogramm startet wie immer mit einer Nachtwanderung, die am Samstag, 14. Juli, den Auftakt in der Umweltbildungsstation darstellt. In den Wochen danach finden mehr als 20 Veranstaltungen statt, deren Adressaten in der Regel Kinder im Grundschulalter zwischen 6 und 12 Jahren sind. Die Kinder werden sich mit Spinnen, Bienen, den Tieren und Pflanzen des Waldes oder der Wiese beschäftigen können, werden Pilze, Pflanzen und Tiere erforschen oder Brötchen backen und die leckere Wildkräuterküche kennen lernen, oder aber fotografieren und Landart im Wald erstellen. Dazu gibt es mehrere Nachtwanderungen und eine Fledermaus-Wanderung, die für Familien gedacht sind, an der aber auch Einzelpersonen teilnehmen können.

Die Veranstaltungen dauern zumeist von 10 bis 13 Uhr und kosten acht bis zehn Euro.