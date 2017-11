Die Geschäftsführerin von Coroplast wird Deutschland 2018 in Monaco gegen Konkurrenz aus 60 Ländern vertreten.

Natalie Mekelburger, Vorsitzende der Geschäftsführung der Coroplast Unternehmensgruppe, ist vor rund 700 illustren Gästen aus Wirtschaft und Politik im Deutschen Historischen Museum in Berlin mit einem der renommiertesten Preise für Unternehmer ausgezeichnet worden. Auf der festlichen Gala wurde sie mit dem „EY Entrepreneur Of The Year Award“ geehrt. Natalie Mekelburger, Vorsitzende der Geschäftsführung der Coroplast Unternehmensgruppe, wurde in der Kategorie „Industrie“ ausgezeichnet. Zudem vertritt sie Deutschland beim EY World Entrepreneur Of The Year Award, an dem ausgewählte Gewinner aus 60 Ländern teilnehmen. Die Preisverleihung findet im Juni 2018 in Monaco statt.

Die Prüfungs- und Beratungsgesellschaft EY (früher Ernst & Young) kürt bereits zum 21. Mal die besten inhabergeführten mittelständischen Unternehmer in Deutschland. 2010 wurde der Wuppertaler Unternehmer Thomas Riedel zum „Entrepreneur des Jahres“ gewählt. Zu den Gewinnern zählten in den Vorjahren unter anderem Prof. Claus Hipp (HiPP), Götz W. Werner (dm Drogeriemarkt) oder Roland Mack (Europa-Park).

Coroplast entwickelte sich zum Partner der Weltfirmen

29 Firmen schafften es 2017 ins Finale. Zu den Kriterien der Jury gehören unternehmerischer Mut, Weitblick, Zukunftspotenzial, gesellschaftliche Verantwortung und Mitarbeiterführung. „Ich freue mich sehr über diese Auszeichnung. Mir ist aber sehr wichtig darauf hinzuweisen, dass nicht ich persönlich den Preis verdient habe, er gebührt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Der Einsatz der vergangenen Jahre mündet nun in diese Auszeichnung, die ich sehr gerne stellvertretend für das Unternehmen in Empfang nehme“, sagte Natalie Mekelburger. Die 51-jährige Unternehmerin führt in der dritten Generation die Coroplast Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in Wuppertal, wo rund 900 der insgesamt rund 6200 Mitarbeiter beschäftigt sind.

Unter ihrem Vorsitz entwickelte sich das Unternehmen seit 2006 vom lokalen Hersteller von Elektroisoliermaterialien zum globalen Technologieführer – Coroplast beliefert heute unter anderem Volkswagen, Daimler und Tesla.

Das Familienunternehmen setzt an elf Standorten unter anderem in Polen, China, Tunesien, den USA, Mexiko und Moldawien rund 470 Millionen Euro (2016) um. Natalie Mekelburger steigerte seit ihrem Antritt als Geschäftsführerin den Umsatz um mehr als das Doppelte. ab/red