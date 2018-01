Die Werte lagen an allen Messstationen über dem Mittel.

Weiße Weihnachten waren es zwar nicht, aber der Dezember brachte dennoch im Wuppergebiet Schnee mit sich, wie beispielsweise über den zweiten Advent: So lagen in Buchenhofen am 10. Dezember knapp 15 Zentimeter Schnee. In Lindscheid an der Großen Dhünn-Talsperre waren es am 9. Dezember 18, im Klärwerk Schwelm wurden zwölf Zentimetzer gemessen.

Wie die Niederschlagsauswertung des Wupperverbandes zeigt, war der 13. Dezember der niederschlagreichste Tag: Hier fielen an der Bever-Talsperre in Hückeswagen 29 Liter pro Quadratmeter, in Wuppertal im Klärwerk Buchenhofen waren es 24 Liter, in Solingen Burg 22 Liter. An allen Stationen lag die Niederschlagsmenge weit über dem Monats-Durchschnitt. So fielen an der Bever-Talsperre im Dezember in Summe fast 210 Liter pro Quadratmeter, 146 Liter entsprechen dem Mittel. In Buchenhofen fielen 173 Liter, 112 Liter sind hier der Durchschnitt. Die niederschlagreichste Station im Wuppergebiet war die Ronsdorfer Talsperre mit 215 Litern, üblich sind hier im Dezember 149 Liter.

Nordrhein-Westfalen war laut DWD das sonnenärmste Bundesland: Mit nur circa zehn Stunden erreichte NRW weniger als ein Drittel der durchschnittlichen Sonnenstunden für Dezember.