Wuppertal. In der Nacht von Sonntag auf Montag ist in einem Hotel am Tannenbaumer Weg ein Feuer ausgebrochen. In dem leerstehenden Gebäude werden zur Zeit Renovierungsarbeiten durchgeführt. Als die Einsatzkräfte gegen 0.30 Uhr alamiert wurden befanden sich keine Menschen im Gebäude.

Als die Feuerwehr eintraf standen das erste Obergeschoss und das Dachgeschoss des Hotels in Flammen. Durch den Brandeinsatz kam es zu Verkehrsbehinderungen auf dem Tannenbaumer Weg. Auch gegen kurz nach 6 Uhr am Montagmorgen war der Einsatz der Feuerwehr noch nicht abgeschlossen.

Zu den Ursachen des Brandes konnte von der Feuerwehr am frühen Montagmorgen noch keine Angabe gemacht werden. red