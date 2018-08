In der Nacht der Jugendkultur gibt es 150 Veranstaltungen in 85 Städten – auch Wuppertal ist dabei.

Jugendliche und Kultur, das passt nicht zusammen? Weit gefehlt! Ganz im Zeichen der Jugendkultur ist es am 29. September wieder soweit: Der Wuppertaler Jugendrat lädt auch in diesem Jahr alle jungen Leute zwischen 14 und 23 Jahren zur Nachtfrequenz in den Live Club Barmen im Haus der Jugend ein. Zum vierten Mal beteiligt sich Wuppertal an der Nacht der Jugendkultur, die zeitgleich und landesweit an 150 Orten in 85 Kommunen ausgerichtet werden wird, so vielen, wie nie zuvor.

Von den Großstädten wie Düsseldorf, Münster und Köln, bis hin zu kleineren Gemeinden wie Kirchhundem, Finnentrop und Wetter, wird es an diesem Abend wieder rund gehen. Da das Angebot in den vergangenen Jahren schon gut angenommen wurde, war für Wuppertal auch dieses Jahr klar: Wir sind dabei!

Das Besondere an der Nachtfrequenz: Die Veranstaltung wird nicht allein von den Erwachsenen der Städte geplant und ausgerichtet, sondern in enger Zusammenarbeit mit den Jugendlichen, für die sie gedacht ist – repräsentiert durch den Jugendrat. Die kulturellen Aktivitäten, Ideen und Talente der neuen Generation potenzieller Kulturschaffender sollen so eine Bühne bekommen, inspiriert und gefördert werden.

Workshops, Vorführungen und eine Disco

Schon in den vergangenen Jahren stellte die Nachtfrequenz hierfür einen Höhepunkt im Veranstaltungskalender für Jugendliche dar. Bei Tanz, Gesang, Theater und Sportacts konnte jeder zeigen, was er drauf hat, oder sich in einem der angebotenen Workshops an etwas Neuem ausprobieren. Später wurde gemeinsam in der eigens veranstalteten Disco gefeiert.

Auch in diesem Jahr zeichnet der Veranstaltungsname das Programm vor: D.A.M.P.F. steht für Dance, Art, Music, Party und Fun – und so ist klar, dass an diesem Abend der Kreativität und dem Spaß kaum Grenzen gesetzt sein werden. Wer sich traut, kann auf einer Open Stage zeigen, welches Hip-Hop-Talent in ihm steckt, bis zu acht Acts können hier die Bühne erobern. Wer Lust dazu hat, kann sich beim Fachbereich Jugend und Freizeit der Stadt Wuppertal anmelden. Alternativ wird ein DJ in der Disco auflegen und es kann bei alkoholfreien Getränken und Eis gefeiert und getanzt werden.

Rund ums Thema Hip-Hop drehen sich in diesem Jahr auch viele Workshops des Jugend-Kults, dem städtischen Freizeit-Kursangebot für Jugendliche. In Kursen Anfang September können die Teilnehmer in die Grundlagen des Rap-Textens einsteigen, lernen, den richtigen Beat zu treffen und im Anschluss ihre eigenen Stücke im Studio aufnehmen. Wer sich weniger musikalisch, sondern tänzerisch ausdrücken möchte, kann den Kurs Hip-Hop-Tanz belegen, die einstudierte Choreografie wird in der Nacht der Jugendkultur auf der Bühne aufgeführt.