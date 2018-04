Elfte Auflage des Kleinkunstabends in der Gesamtschule steigt am kommenden Freitag.

Elberfeld. Endlich wieder strahlt die Kulturschule „Else“ in bunten Farben in den Nachthimmel und präsentiert sich nun schon zum elften Mal als Bühne für Kunst, Musik, Poetry Slam und Kabarett. Vier ausgewählte Künstler, die eigentlich auf größeren Bühnen zu Hause sind, präsentieren am kommenden Freitag in der Gesamtschule Else-Lasker-Schüler Auszüge aus ihrem Programm, wenn es heißt: „Nachsitzen“.

Die Akteure im Überblick

Es reicht! Wenn Trump, Erdogan und all die unzähligen Rechtspopulisten in Europa mit Realsatire dem Kabarett das Wasser abgraben, dann holt Jens Neutag zum ultimativen Gegenschlag aus. Der Kabarettist räumt mit Volldampf Gesamtschule auf und analysiert bissig und frech die Situation unserer Welt und seiner Lenker. Dabei macht er sich auf eine Reise durch die Hauptstädte der Welt und findet doch an jedem Ort einen oder eine, die die Welt ins Unglück oder doch ins Glück stürzen könnte.

Bühnenliterat Jörg Degenkolb-Degerli führt durch den Abend und segelt das Publikum wie auf wildem Wasser mit witzigen und nachdenklichen Texten und Poetry Slams durch den Abend.

Mit auf der Welle schwimmt Katy Sedna Mira, die die Musik unterschiedlichster Kontinente mischt und ihre Zuhörer in einer Collage aus unterschiedlichsten Musikrichtungen und Einflüssen durch amerikanische, indische und afrikanische Klänge zum Träumen nach der Ferne bringt. Dieser World-Musik-Jazz Sound nimmt das Publikum mit auf eine Reise an entfernte Orte und doch ist Katy zum Greifen nah, auf der kleinen Bühne im Lichthof der Else.

Mit großer Leidenschaft präsentiert Anke Büttner beim „Nachsitzen“ Zeichnungen und macht damit Unsichtbares sichtbar. Die Schwerpunkte ihrer künstlerischen Arbeit sind der Mensch, die Figur, der Dialog mit dem Umfeld und das Einfangen von Tanz & Bewegung.

Wild zusammengewürfelt ist die Irish Folk Band „Mearball“, denn das bedeutet ihr Name. Vier professionelle Musiker aus den unterschiedlichsten Genres und Musikstilrichtungen (von Klassik bis Hardrock), die sich in diesem Projekt vereinen, holen die Gäste zurück nach Europa zu bekannten Klängen und Sounds.

„Wir suchen immer wieder Künstler und Künstlerinnen aus, die etwas ganz Besonderes mitbringen und so, zusammen, wohl selten auf einer Bühne zu finden sind. Wer hier auf der Bühne steht, den sollte man sich ansehen“, erklärt Daniela Schwalm, Koordinatorin des Kleinkunstabends. Red/est

» Beginn: 20 Uhr (Einlass ab 19 Uhr); Ort: Lichthof der Gesamtschule „Else“, Else-Lasker-Schüler-Str. 30; Preis: regulär 12,50 Euro (VVK 9,50 Euro). Reservierung im Sekretariat unter 563 2199.