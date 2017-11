Vier Verletzte hat eine Schlägerei gefordert, die am Montag gegen 15 Uhr auf der Ohligser Straße in Vohwinkel stattgefunden hat.

Wuppertal. Vier Verletzte hat eine Schlägerei gefordert, die am Montag gegen 15 Uhr auf der Ohligser Straße in Vohwinkel stattgefunden hat. Die Personen mussten in ein Krankenhaus eingeliefert werden. „Es war keine Massenschlägerei“, sagte Polizeisprecher Christian Wirtz auf Nachfrage.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war ein seit längerer Zeit schwelender Nachbarschaftsstreit eskaliert. Auf offener Straße griffen sich Angehörige beider Familien gegenseitig mit Messern, Schlagwerkzeugen und Reizgas an und fügten sich schwere Verletzungen zu.

Vier, zum Teil polizeibekannte Männer (31, 34, 34 und 61 Jahre) wurdne mit dem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in Solinger und Wuppertaler Krankenhäuser gebracht. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen der Auseinandersetzung dauern an. (pasch/Red)