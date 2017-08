Wuppertal. Nach einer über sechs Wochen langen Unterbrechung fahren seit Mittwochfrüh wieder Züge von und nach Wuppertal. Das bestätigte ein Sprecher der Bahn. «Es hat alles so geklappt, wie wir uns das vorgestellt haben».

Wuppertal war seit dem 16. Juli vom Bahnnetz abgekoppelt, weil ein neues elektronisches Stellwerk installiert wurde. In den Sommerferien waren täglich Zehntausende Pendler auf Busse mit längerer Fahrtzeit angewiesen. Der Fernverkehr mit ICE- und IC-Zügen wurde über das Ruhrgebiet umgeleitet. Der erste Zug nach der langen Sperrung war laut Fahrplan um 4.33 Uhr die S7 ab Wuppertal Hauptbahnhof nach Solingen.

Der komplette Stopp des Bahnverkehrs in der 350 000-Einwohner-Stadt war ein beispielloser Einschnitt in den Bahnverkehr in Nordrhein-Westfalen.

Insgesamt sei die Zeit der Sperrung diesmal besser bewältigt worden, so das Fazit der Bahn, schon allein deshalb, weil man die Zahl der Fahrten auf bis zu 20 stündlich aufgestockt habe. Busfahrer seien im Vorfeld geschult worden und hätten die Strecken vor ihrem Einsatz mehrfach abfahren müssen, sagte Buskoordinator Uwe Sonnenschein über den Ersatzverkehr. Zu Ostern, während der ersten Sperrung, wirkten einige Busfahrer in den ersten Tagen teils ortsunkundig, das war diesmal eindeutig besser.