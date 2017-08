Wuppertal. Da das Wetter am letzten Freitag mit den Filmfreunden in Wuppertal kein Einsehen hatte, fiel die Talflimmer-Vorstellung von "Moonlight" buchstäblich ins Wasser. Viele Leute blieben trotz gekaufter Tickets zuhause. Deswegen wird der diesjährige Oscar-Gewinner am Montag erneut gezeigt. Das teilte Talflimmern am Sonntag mit.

Um 21.30 Uhr flimmert der Film über die Leinwand und dieses mal sind die Wetterprognosen sogar gut. Die ungenutzten Karten vom Freitag behalten ihre Gültigkeit, für alle anderen läuft der Vorverkauf bereits. Die Abendkasse öffnet um 20 Uhr. red