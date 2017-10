Zum Türöffnertag der Sendung mit der Maus wagte der kleine blaue Elefant eine Fahrt mit Wuppertals Wahrzeichen - ohne Sprung in die Wupper.

Wuppertal. Erstmals seit 67 Jahren fuhr am 3. Oktober wieder ein Elefant mit der Schwebebahn. Nein, kein Vertreter aus dem Wuppertal Zoo. Tika, Tuffi und Co. durften im Gehege bleiben. Stattdessen machte der kleine blaue Elefant aus der Sendung mit der Maus eine Rundfahrt durchs Wuppertal. Zum Türöffner-Tag der beliebten Fernsehsendung des WDR hatten die Wuppertaler Stadtwerke (WSW) den kleinen Elefanten in Überlebensgröße zu einer Fahrt mit der Schwebebahn eingeladen.

Der Elefant fuhr um 11 Uhr in Vohwinkel los - bis zur Station Zoo/Stadion. Dort konnten sich dann alle großen und kleinen Maus- und Elefantenfans mit dem Rüsseltier fotografieren lassen. Gleichzeitig hieß es in der Schwebebahn-Fahrzeugwerkstatt in Vohwinkel "Türen auf für die Maus". Für den Türöffner-Tag des WDR hatten die WSW Kinder dorthin eingeladen, um ihnen alles, was in der Werkstatt passiert, ausführlich zu erklären. Auch ein Besuch in der Wagenhalle standauf dem Programm.

Bundesweit öffnen sich am 3. Oktober beim Türöffner-Tag des WDR Türen, die sonst verschlossen sind, speziell für Kinder. In den vergangenen Jahren war die Kinder-Führung durch die Werkstatt der Schwebebahn stets innerhalb weniger Stunden ausgebucht. In diesem Jahr hatten die WSW die Teilnehmerzahl ausgeweitet, dennoch konnten nach anderthalb Tagen keine Anmeldungen mehr entgegen genommen werden.

Der bisher erste und einzige Elefant, der in Wuppertal Schwebahn gefahren ist, war die vierjährige Elefantendame Tuffi, die am 21. Juli 1950 für weltweite Schlagzeilen sorgte. Die vielen Fotografen und Blitzlichter während ihrer Schwebbahnfahrt hatten Tuffi so nervös gemacht, dass sie die Tür eindrückte und rund 10 Meter in die Wupper fiel. Dieses Schicksal blieb dem kleinen blauen Elefanten bei seiner ersten Schwebebahnfahrt erspart. Doch auch er stand im Fokus eines Blitzlichtgewitters. Zudem filmten zahlreiche Wuppertaler den Besuch des Elefanten in Vohwinkel.