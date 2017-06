Die Brandschutz-Mängel am evakuierten Wuppertaler Hochhaus waren lange bekannt. Geschehen ist: nichts. Das soll sich nun ändern.

Wuppertal. Der Vermieter des brandgefährdeten Hochhauses in Wuppertal hat auf die zwangsweise Räumung seiner Immobilie reagiert. Die Immobiliengesellschaft mit Sitz in Berlin kündigte nach Angaben einer Stadtsprecherin am Mittwoch an, die Mängel beim Brandschutz zu beseitigen und damit die Bewohnbarkeit des elfstöckigen Gebäudes wieder herzustellen. Von der Firma selbst war eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen, sie kündigte aber eine Pressemitteilung im Laufe des Tages an.

Bislang hatte das Unternehmen nach Angaben der Stadtverwaltung nicht auf Hinweise wegen des mangelnden Brandschutzes reagiert. Am Dienstag beschloss die Verwaltung, das Gebäude zu evakuieren. Nach dem Hochhausbrand in London mit mindestens 79 Toten seien die Gefahren an dem Wuppertaler Haus neu bewertet worden. Das Haus habe keine feuerfeste Fassade und keine ausreichend geschützten Fluchtwege. dpa