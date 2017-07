Der junge Fotograf porträtiert als Projekt Obdachlose. „Mir ist aufgefallen, dass sie oft nicht mehr wahrgenommen werden. Ich wollte die Menschen wieder in den Fokus bringen“, erklärt er. Er hatte im Bekanntenkreis erlebt, dass jemand trotz Studiums aus der Bahn geriet. Zwölf Porträts von Wuppertaler Obdachlosen will er veröffentlichen, alle zwei Wochen eins.

Wuppertal. „Das hätte ich nicht erwartet“, sagt Daniel Lampert (21). Er hat vor einer Woche Fotos eines Obdachlosen und Text dazu bei Facebook veröffentlicht. Damit hat er viele Menschen berührt. Zwei sind aktiv geworden. Und konnten in wenigen Tagen einiges in Bewegung setzen: Unter anderem soll sich Björn K. am Montag für eine Wohnung vorstellen.

Doch eines Morgens, als der Schlafsack klatschnass vom Regen war, nahm er sich vor, etwas zu unternehmen. Und genau an diesem Tag stand Daniel Lampert vor ihm, stellte sein Projekt vor. Björn K. zögerte, dachte aber: „Vielleicht bekomme ich so Hilfe.“

Die bekommt er tatsächlich. Auf Facebook gab es unzählige Einträge unter seinem Porträt, viele waren gerührt von der Geschichte, hatten Tipps. Auch Silvio Geßner, Lehrer an der Gesamtschule Else Lasker-Schüler, stieß auf den Facebook-Eintrag. Mit dem Moderator Marcus Kiesel ging er in die City, sie sprachen Björn K. an. Und freuten sich, auf einen offenen jungen Mann zu treffen. Nach einem Kaffee mit ihm war klar, dass sie helfen.

Eine Bekannte wandte sich für sie an Oberbürgermeister Andreas Mucke, der das Anliegen sofort ans Ressort Soziales weiter gab: „Die Stadt hat sehr schnell geholfen“, berichten sie. Am Dienstag würden Sozialarbeiter mit Björn K. zur Arbeitsagentur gehen. Ein Kontakt zur Gewerkschaft Verdi ergab die Möglichkeit zu einem bezahlten Praktikum dort. Und dann fand sich noch jemand, der bei einer Wohnungsgesellschaft nach einer Wohnung fragte. Am Montag soll sich Björn K. vorstellen.

Der ist überwältigt von so viel Hilfe. Und bittet, über die Zeitung ein großes Dankeschön an alle Helfer weiterzugeben. Dass das Foto so etwas auslöst: „Das hätte ich nicht erwartet.“