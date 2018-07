Wuppertal-Barmen. Nach dem Brand am Unterdörnen 35 am Dienstagnachmittag gibt es erste Erkenntnisse zur Brandursache. Erste Ermittlungen der Polizei deuten auf Brandstiftung hin. Ein Zeuge habe kurz vor dem Ausbruch des Feuers zwei junge Männer gesehen, die über das Tor des Grundstücks geklettert seien. Das meldet die Polizei am Mittwochmorgen. Die Jugendlichen sollen etwa 12 bis 14 Jahre alt gewesen sein und blonde Haare haben. Sie seien in Richtung Wasserstraße gerannt. Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 11 in Wuppertal zu melden.

Das Feuer in dem ehemaligen Lagergebäude war gegen 17 Uhr ausgebrochen und sorgte für viel Aufsehen. Die Flammen und die Rauchsäule waren weithin über Barmen und der Stadt sichtbar. Bei dem Brand gab es zum Glück keine Verletzten.

Am Dienstagabend gegen 23.48 Uhr meldete die Feuerwehr Wuppertal erneut einen Brandeinsatz in Unterdörnen. Einzelheiten zu dem Einsatz sind noch nicht bekannt. Wir berichten aktuell weiter. red