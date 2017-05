Als Beamte in Zivil am Dienstag einen 20-Jährigen wegen eines Drogendeliktes kontrollieren wollen, versucht der junge Mann zu fliehen.

Wuppertal. Der Versuch, vor der Polizei zu fliehen, endet für einen 20-Jährigen am Dienstag im Krankenhaus. Gegen 19 Uhr hatten Polizisten in Zivil den jungen Mann im Bereich der Berliner Straße Ecke Schwarzbach wegen eines Drogendeliktes kontrollieren wollen. Wie die Polizei miteilt, rannte er quer über die Berliner Straße. Mehrere Fahrzeuge mussten stark abbremsen. An der Straße Höfen sei der mutmaßliche Drogendealer dann über ein Geländer auf das Wupperufer gesprungen. Dabei zog er sich eine schwere Verletzung zu. Die Feuerwehr konnte ihn retten und in ein Krankenhaus transportieren.

Bei der Verfolgung zog sich ein 38-jähriger Polizeibeamter Verletzungen beim Zusammenstoß mit einem Auto zu. Auch er musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Er konnte nach ambulanter Behandlung entlassen werden. Den polizeibekannten 20-Jährigen erwarten eine Strafanzeige und die Ermittlungen der Kriminalpolizei. Red