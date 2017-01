Vogelgrippe-Verdacht im Zoo Wuppertal Müssen 80 Enten gekeult werden?

Wuppertal. Der Wuppertaler Zoo bleibt geschlossen: Nachdem mehrere Reiherenten gestorben waren, dürfen keine Besucher mehr aufs Gelände. Es besteht der Verdacht, dass die Tiere an Vogelgrippe verendet sind. Die Proben werden derzeit im Landesuntersuchungsamt in Krefeld untersucht.

Im besten Fall gibt es noch am Donnerstag ein Ergebnis. Danach muss der Befund noch vom Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit in Riems bestätigt werden. Sollten die Enten tatsächlich an der Vogelgrippe erkrankt sein, müssen 80 Tiere getötet werden. Allerdings waren die Enten auch dadurch geschwächt, dass sie schon seit einigen Wochen wegen der Ansteckungsgefahr im Stall leben mussten – was die Tiere schlecht vertragen. tah