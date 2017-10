Wuppertals Oberbürgermeister hat sein Amt morgen vor genau zwei Jahren angetreten. Im Gespräch mit der WZ zieht Andreas Mucke eine Zwischenbilanz – selbstbewusst, selbstkritisch und optimistisch.

Morgen, am 21. Oktober, jährt sich zum zweiten Mal der Tag, an dem Andreas Mucke sein Amt angetreten hat. Seit zwei Jahren ist er nun Oberbürgermeister seiner Heimatstadt. Das ist ein guter Zeitpunkt, kurz Rückschau zu halten, was war, und auf das zu blicken, was noch kommen soll in den nächsten drei Jahren bis zur Kommunalwahl 2020.

Herr Mucke, was ist Ihr Plan für diese Stadt?

Mucke: Ich bin Oberbürgermeister für drei Bereiche. Ich bin Chef einer Verwaltung mit 5000 Menschen im Konzern Stadt, ich bin Chef des Stadtrates, und ich bin oberster Repräsentant dieser Stadt. Ich sitze viel in Gesprächen. Ich will wissen, wo es hakt. Der Austausch ist mir wichtig.

Aber was ist Ihr Plan für diese Stadt?

Mucke: Wir müssen Antworten auf die aktuellen Fragen finden. Da habe ich mir Schwerpunkte gesetzt.

Welche sind das?

Mucke: Wir brauchen ein Leitbild für diese Stadt, wir brauchen ein Stadtentwicklungskonzept. Wohin soll sie sich entwickeln? Wie soll sie nach außen dargestellt werden? Die Bundesgartenschau ist ein wichtiges Ziel, das Pina-Bausch-Zentrum ist, wenn der Rat den Beschluss fast, ein wunderbares Ziel. Aber wir müssen auch jetzt schon überlegen, was wir danach machen wollen. Ich möchte, dass Wuppertal eine digitale Vorreiterstadt wird.

Wie wollen Sie das tun?

Mucke: Wir wollen uns als Stadtverwaltung digital aufstellen. Wir planen den Breitbandausbau. Wir planen beispielsweise ein digitales Lernlabor im Medienzentrum. Insgesamt wollen wir 28 Million Euro in die Digitalisierung der Schulen investieren. Zukunftsfähige Mobilität ist auch eine Frage der Stadtentwicklung.

Reden wir einmal über die nähere Zukunft. Welche Ziele haben Sie sich für 2018 bis 2020 gesetzt, wenn wieder gewählt wird?

Mucke: Wir werden mit den freien Trägern jedes Jahr fünf bis sechs Kitas in Betrieb nehmen. Es wird jedes Jahr 15 zusätzliche Gruppen in der offenen Ganztagsbetreuung geben. Das brauchen wir, damit die Eltern arbeiten gehen können. Die Wirtschaft braucht Arbeitskräfte.

Die Wirtschaft braucht aber auch Platz, Gewerbeflächen. Davon hat Wuppertal nicht genügend.

Mucke: Wir müssen Flächen anbieten. Deshalb haben wir mit dem Bürgerverein ja auch vereinbart, das Gebiet an der Nächstebrecker Straße im Konsens zu entwickeln. Wir brauchen aber noch mehr für Unternehmen, die hier gut bezahlte Arbeit anbieten und hier Gewerbesteuern bezahlen. Auf die sind wir angewiesen. Deshalb arbeiten wir an einem neuen Gewerbeflächenprogramm.