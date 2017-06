Wuppertal. Ein 60-jähriger Motorradfahrer ist am Sontagabend in Heckinghausen gegen ein wartendes Auto gefahren und wurde schwer verletzt. Laut Polizeibericht wollte die 32-jährige Autofahrerin von der Waldeckstraße in die Straße Rauental abbiegen und musste wegen anderer Verkehrsteilnehmer warten. Der 60-Jährige fuhr von hinten auf den Skoda der Frau auf.

Der Mann erlitt schwere Verletzungen und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von circa 12.500 Euro. red