Das Rex-Kino zeigt ab morgen einen emotionalen Höllenritt mit Jennifer Lawrence in einer der Hauptrollen.

Die Filme von Regisseur Darren Aronofsky erzeugen häufig ein unbehagliches Gefühl. Egal, ob er in „Requiem for a Dream“ vom Untergang abgehalfterter Junkies erzählte oder Natalie Portman sich als wahnhafte Balletttänzerin durch „Black Swan“ quälte.

Dass sein neues Werk nun zugänglicher sein würde, damit hatte kaum jemand gerechnet - und tatsächlich ist „mother!“ mit Jennifer Lawrence, Javier Bardem und Michelle Pfeiffer ein emotionaler und verstörender Höllenritt geworden:

Ein Dichter und seine Ehefrau haben sich in einem Landhaus ein idyllisches Heim geschaffen. Eines Tages steht ein Mann vor der Tür und bittet um Obdach. Wenig später kommen auch seine Frau und beide Söhne hinzu. Es folgt ein Streit und eine Bluttat, die in dem Dichter einen kreativen Quell entfacht. Zunächst bleibt unklar, was der Regisseur genau erzählen will. Stattdessen kreiert er eine Stimmung voller Anspannung. Das Rex zeigt „Mother!“ ab morgen täglich um 16.30 Uhr und um 20.45 Uhr sowie Samstag um 23 Uhr.

rexwuppertal.de