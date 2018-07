Am 23. Verhandlungstag im Prozess um die Springmann-Morde gab es zwei einander widersprechende Aussagen von Polizisten zum Verhalten des angeklagten Enkels am Tatort: Ein Beamter (43) sagte, ihm sei dessen Verhalten „nicht authentisch“ vorgekommen. Sein Eindruck sei gewesen, dass „er versuchte, betroffen zu wirken.“ Eine andere Beamtin sagte dagegen, er sei aufgelöst gewesen, habe geweint und gezittert.

Der Enkel (26) ist angeklagt, seine Großeltern, das Unternehmerpaar Christa und Enno Springmann, gemeinsam mit seinem Geschäftspartner (45) im März 2017 ermordet zu haben, um seine Enterbung zur verhindern.

Der Beamte sagte über den Enkel, den er am Haus der Ermordeten traf: „Er versuchte, eine Träne zu verdrücken, er versuchte uns den Eindruck zu vermitteln betroffen zu sein, aber es hat nicht funktioniert.“ Er sei nicht unberührt gewesen, „aber seine Trauer, die habe ich ihm nicht abgenommen“. Der Enkel habe ein Taschentuch benutzt, aber er habe keine Tränen gesehen. Merkwürdig fand der Polizist auch, dass kein Angehöriger ins Haus gegangen war: „Ich hätte nach den Großeltern geschaut.“ Aufgefallen war ihm zudem, dass der Enkel ungefragt erklärte, er sei am Vortag bei den Großeltern gewesen, aber zügig abgefahren.

Verteidiger Rüdiger Deckers kritisierte die Aussage. Der Zeuge habe „versucht, aus Nichts einen Verdacht zu machen“. Verteidigerin Katharina Rausch betonte, dass der Enkel noch auf dem Weg zum Haus mit der Polizei telefoniert und diese ihn eindringlich gewarnt hatte, das Haus zu betreten.

Im Anschluss vernahm das Gericht eine Polizistin (26), die für die Betreuung der Angehörigen am Tatort eingesetzt war. Sie sagte, der Enkel sei „aufgelöst“ gewesen, habe sich um die Großeltern gesorgt. Sie bestätigte, was der Vorsitzende Richter aus ihrem Protokoll von damals verlas: „Er zitterte am ganzen Körper und weinte fast durchgehend.“ Sie berichtete, dass sich der Enkel Vorwürfe gemacht habe: Dass er am Vortag nicht länger als eine Stunde bei den Großeltern geblieben war und dass er Berichte des Großvaters über Personen im Garten nicht ernst genommen hatte. Die Zeugin sagte auf Nachfrage, dass sie den Mit-Angeklagten (45) aus privaten Zusammenhängen kennt. Sie habe ihn am Tag der Tat-Entdeckung am Polizeipräsidium gesehen, seither aber nicht mehr.

Um den 45-Jährigen ging es auch bei der Befragung von zwei Ärzten, die ihn im Mai 2017 im Krankenhaus behandelten – wegen einer Lungenembolie. Zuvor war er in einer Leverkusener Klinik gewesen, nachdem er bei einem SEK-Einsatz auf der Autobahn wegen unerlaubten Waffenbesitzes verletzt wurde. Davon hatte er Brüche im Gesicht. Aus der Leverkusener Klinik sei er auf eigenen Wunsch gegangen, wenige Tage später in die Wuppertaler Klinik gekommen. Er sei stets ansprechbar gewesen, habe keine Medikamente erhalten, die das Bewusstsein einschränken, so die Zeugen. Offen ist noch, ob er vor einer Untersuchung ein Beruhigungsmittel bekam. Die Verteidigung will prüfen, in welchem Zustand er war, als Polizisten ihn zu der Bluttat an den Springmanns vernahmen.

Zu einem Konflikt zwischen Gericht und Verteidigung kam es, als der Vorsitzende Richter einen Vermerk über ein Telefonat von ihm mit dem Todeszeit-Experten Prof. Claus Henßge verlesen wollte. Die Verteidiger widersprachen diesem Vorgehen, damit würden sogar Verfassungsrechte angegriffen. Die Kammer beschloss dennoch, dass der Vorsitzende den Vermerk verlesen kann. Demnach hat der Experte erklärt, durch die Heizung im Zimmer von Christa Springmann sei seine Methode zur Ermittlung des Todeszeitpunkts anhand der Körpertemperatur nicht anwendbar.

Die Verteidiger sind anderer Meinung: Der Heizkörper könne nicht sehr heiß gewesen sein, weil Papier auf ihm gelegen habe. Daher müsse doch zumindest eine Einschätzung des Todeszeitpunkts möglich sein. Sie beantragten, den Experten für eine Befragung vor Gericht zu laden.