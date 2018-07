Im Springmann-Prozess erklärte ein Experte, welche Funkzellen das Mobiltelefon des Angeklagten am Tattag registrierten.

Am 25. Tag des Prozesses um die Morde am Unternehmerpaar Christa und Enno Springmann erklärte ein Mobilfunk-Experte die Bewegungen des Handys des angeklagten Enkels zum mutmaßlichen Tatzeitpunkt. Fazit des Experten: Die Aussage des Enkels (26) passt zu den Daten der Funkzellen-Auswertung.

Danach war das Handy des Enkels am Sonntag, 19. März 2017, nachmittags zunächst in Barmer Funkzellen eingeloggt, von etwa 16.30 bis 17.30 Uhr in Ronsdorf. Dann registrierten Funkzellen weiter westlich das Handy, später wieder Ronsdorfer Zellen, schließlich Zellen in Barmen. Das entspricht den Angaben des Enkels, der nach seiner Aussage an dem Nachmittag seine Großeltern zum Kaffee besucht hat, hinterher eine Spritztour Richtung Haan-Ost unternahm, dann bei seiner Schwägerin in Ronsdorf seinen Hund abholte und sich dann in Barmen aufhielt.

Aus den von den Providern gelieferten Daten geht auch hervor, dass es am Nachmittag mehrere Anrufe vom Handy des Enkels zum Handy seines Geschäftspartners und Mitangeklagten (45) gab – jeweils etwa zwei Sekunden lang.

Nach Ansicht der Verteidigung zeigen diese Anrufe, dass die beiden nicht – wie die Anklage sagt – in einem Auto zum Tatort gefahren sind. Laut Anklage sollen die Angeklagten am 19. März 2017 gemeinsam nach Ronsdorf gefahren sein. Der Enkel soll seinen Geschäftspartner in der Nähe des Anwesens aus dem Auto, ihn erst später ins Haus gelassen haben, wo sie dann das Ehepaar ermordet haben sollen. Hinterher soll der Enkel den 45-Jährigen wieder nach Hause gebracht haben. Die Handydaten und die Gutachten zum Todeszeitpunkt zeigten auch, dass der Enkel „nicht am Tatort gewesen sein kann, jedenfalls nicht die ganze Zeit“, so Verteidiger Klaus Bernsmann.

Ein Zeuge aus Griechenland

Zuvor hatte das Gericht einen Zeugen (43) vernommen, der aus Griechenland angereist kam. Er war in der Zeit der Tat zu Besuch in Wuppertal gewesen, hatte sich am Tag, als die Toten entdeckt wurden, mit dem Enkel und dessen Halbbruder zu einem Vormittagskaffee getroffen. Der Enkel sei „ganz normal“ und „gut gelaunt“ gewesen. Nach dem Telefonat mit seiner Mutter habe er „erschrocken“ gewirkt.

Gemeinsam waren sie zum Tatort gekommen. Der Zeuge berichtete, dass sie die Mutter des Enkels an der halboffenen Haustür trafen, die offene Tür habe ihnen „einen Schock versetzt“. Sie hätten ins Haus gesehen, eine Standvase sei umgefallen gewesen.