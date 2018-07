Am 23. Verhandlungstag im Prozess um die Springmann-Morde gab es zwei einander widersprechende Aussagen von Polizisten zum Verhalten des angeklagten Enkels am Tatort. Ein 43-jähriger Beamter berichtete davon, dass ihm dessen Verhalten nicht authentisch vorgekommen sei. Sein Eindruck sei gewesen, dass „er versuchte, betroffen zu wirken.“ Das sei ihm aber nicht gelungen. Der Polizist betonte, dass dies seine subjektive Meinung gewesen sei, deshalb habe er es auch nicht in seinen Bericht aufgenommen. Eine andere Beamtin (26), die etwas später am gleichen Tag mit dem Enkel zu tun hatte, sagte dagegen, er sei „aufgelöst“ gewesen, er habe geweint und gezittert.

Außerdem wurden zwei Ärzte vernommen, die den ebenfalls angeklagten Geschäftspartner (45) des Enkels im Mai 2017 im Krankenhaus behandelt hatten. Der Patient sei in der Zeit stets ansprechbar gewesen, habe keine bewusstseinseinschränkenden Medikamente bekommen. Offen ist noch, ob er vor einer MRT-Untersuchung ein Beruhigungsmittel bekam. Die Verteidigung will prüfen, in welchem Zustand er war, als er von Polizisten zu der Bluttat an den Springmanns vernommen wurde.