Barmen. Der Modell-Eisenbahn-Verein MEC Wuppertal e.V. hat sich auch dieses Jahr wieder etwas einfallen lassen: „Die Bahn bringt das Bier“. Das Projekt wurde rechtzeitig zum Advent fertig – diesmal nicht im großen Ausstellungsraum, sondern in der Caféteria. Die Fahrzeuge einer Gartenbahn (LGB) bedienen die Besucher auf den besten Plätzen in der ersten Reihe mit Getränken nach Wunsch. Dem Vereinsziel, die Entwicklung der Modelleisenbahn in Deutschland anhand von Originalteilen darzustellen, ist man auch wieder einen Schritt näher gekommen. Neu ist ein Waggon der Fa. Bing aus dem Jahr 1897. Die Schwebebahn dreht wie gewohnt ihre Runden, insgesamt fahren die Züge auf inzwischen zehn Anlagen in sieben Spurweiten aus vielen Epochen der Modelleisenbahngeschichte. Die Ausstellung in der Eschenstraße 81 in ist am am 6., 13. und 20. Dezember jeweils von 17 bis 21 Uhr geöffnet. Der Eintritt beträgt drei Euro, für Familien fünf Euro. Die historischen Filme der Bahnen im Bergischen Land, die Caféteria und ein großer Flohmarkt mit Modelleisenbahnartikeln runden das Angebot ab. Parkplätze sind vorhanden, nach telefonischer Anmeldung unter 0151/5213 2549 steht auch ein rollstuhlgeeigneter Zugang zur Verfügung. Alle Infos zum verein gibt es auch im Internet unter

mec-wuppertal.de/