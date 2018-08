Beim ausverkauften 15. Feuertal-Festival traten unter anderem Schandmaul und Saltatio Mortis auf.

Von Milka Vidovic

Sattes Grün so weit das Auge reicht, ein botanischer Garten in dem rund 4000 verschiedene Pflanzenarten in den unterschiedlichsten Farben blühen und der Elisenturm, der rosafarben strahlt – so kennt man die Hardt. Doch inmitten der rund 57 Hektar großen Parkanlage gab es am vergangenen Freitag und Samstag einen Fleck, an dem die Farbe Schwarz dominierte: die in einem kleinen Tal gelegene Waldbühne. Seit 2003 ist das Open-Air-Gelände, das mal ein Steinbruch war, Schauplatz für das Feuertal Festival.

Wer am Samstag mit dem Auto anreiste, musste sehr früh da sein, um einen der wenigen Parkplätze zu ergattern. Zeitgleich fand das Fest „Rund um den Elisenturm“ statt. Die meisten Feuertal-Besucher machten sich jedoch zu Fuß auf den Weg. Schließlich gab es im Mittelalter auch keine Autos. Am Veranstaltungsgelände angekommen, wurde der beschwerliche Aufstieg zur Waldbühne mit einer tollen Atmosphäre belohnt.

Die große Bogenbrücke, unter der alle Besucher hindurch mussten, um zum Festival zu gelangen, bildete eine Art Portal in eine vergangene Zeit. Schnell noch die Einlasskontrolle und dann stand man auch schon mitten im mittelalterlichen Treiben. Eine Guillotinen-Attrappe lud zu Kopf-ab-Selfies ein, ein Schmied hämmerte passend im Takt zu der bereits laufenden Musik auf der Bühne auf ein Stück Metall ein; Mönche, Mägde und in Schottenröcken gekleidete Männer schlürften Bier aus Trinkhörnern.

Es wird getanzt - egal,

ob der Rhythmus stimmt

Etwas unglücklich war nur die Lage der Toiletten. Die Häuschen und die offenen Pissoirs für die Herren befanden sich direkt auf dem Marktgelände. Je nachdem wie gerade der Wind stand, mischten sich bei den warmen Temperaturen der Geruch von Urin, Bier und Hanftaschen (eine Art Döner mit geschälten Hanfsamen).

Als die ungarische Band „Paddy an the Rats“ die Bühne betrat und mit ihrem keltischen Punk los legte, setzte sich die in Schwarz gekleidete Masse in Bewegung. Es waren eher die Frauen, die ihre Körper rhythmisch zu den Klängen der Gitarre, des Akkordeons und der Geige schwingen. Die Männer beließen es beim Kopfnicken. Sofern sie von ihren Begleiterinnen gelassen wurden. In der Ferne sah man eine Dame in Piratengewand, die ihren ebenfalls so gekleideten Begleiter zum Tanz aufforderte. Sie ganz im Takt, er etwas hölzern. Macht nichts. Piraten haben ja auch Holzbeine.

Gewandet war auch Steffi Hensgen (52) aus Barmen. Sie trug ein schwarzes Kleid im viktorianischen Stil, eine Brille mit blauen Gläsern im Retro-Look, blauen Lippenstift und handgefertigten Schmuck.

„Beim Steampunk werden moderne technische Funktionen mit dem viktorianischen Zeitalter kombiniert. Steampunker stellen sich eine Zukunft vor, in dem es bei einer dampf- und zahnradgetriebenen Mechanik geblieben wäre. Ist jetzt nicht ganz Mittelalter, aber hier beim Festival treffen sich ja verschiedene Stile“, erklärte sie.

Das Feuertal Festival besucht Steffi Hensgen regelmäßig: „Tolle Musik, freundliche Leute und eine super Atmosphäre hier. Hier gibt es nie Ärger, alle sind friedlich.“