Wuppertal. Glück im Unglück hattein der Nacht von Donnerstag auf Freitag ein 58-jähriger Wuppertaler. Nach Informationen der Polizei schlief der Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Wittensteinstraße in seiner Wohnung mit einer Zigarette ein. Dadurch fing die Matratze an Feuer. Wegen des Rauchs löste in der Wohnung ein Brandmelder aus, woraufhin Nachbarn die Feuerwehr alarmierten.

Die Einsatzkräfte löschten den Brand und evakuierten den 58-Jährigen aus seiner Wohnung. Der Mann erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung. Ein Rettungswagen brachte ihn zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Die übrigen Bewohner blieben unversehrt und konnten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. red