Dass ein Auto zwei Parkplätze auf einmal belegt, ist ärgerlich und kann ein Bußgeld kosten. Manche Betreiber versuchen mit Zetteln, die Sünder zu erziehen.

Es ist eine Situation, die bestimmt jeder Autofahrer schon einmal erlebt hat. Bei der Suche nach einem Parkplatz blockiert ein Fahrzeug gleich zwei Parkflächen auf einmal, weil er ziemlich mittig steht. Das ist nicht nur ärgerlich, sondern auch eine Ordnungswidrigkeit, wie in der Straßenverkehrsordnung nachzulesen ist. Dort heißt es unter Absatz sechs von Paragraf zwölf, der das Halten und Parken regelt: „Es ist platzsparend zu parken; das gilt in der Regel auch für das Halten.“

„Ein Zettel stellt für sich zunächst ja keine Straftat dar.“

AnjaMeis, Polizeisprecherin

Hält man sich – wie im oberen Fall beschrieben – nicht daran und wird dabei von einer Politesse erwischt, gibt es ein Knöllchen samt Bußgeld, das mit zehn Euro noch recht moderat ausfällt. Soweit der rechtliche Rahmen. Allerdings kommt es auch schon mal vor, dass Passanten dem Falschparker einen Zettel an der Windschutzscheibe hinterlassen, um ihrem Ärger Luft zu machen. Da stellt sich die Frage: Ist das erlaubt?

„Ein Zettel stellt für sich zunächst ja keine Straftat dar“, erklärt Polizeisprecherin Anja Meis. Das gelte jedoch nur solange man das Fahrzeug nicht beschädigt oder die betreffende Person in dem Schreiben bedroht oder wüst beschimpft. Abgeschleppt werden Fahrzeuge, die zwei Parkplätze blockieren, nicht, da nur die Ordnungswidrigkeit festgestellt und sanktioniert wird. „Man muss in diesem Zusammenhang auch die Verhältnismäßigkeit beachten“, so Meis. „Natürlich ist sowas ärgerlich, aber theoretisch besteht die Möglichkeit, einen anderen Parkplatz zu finden.“

Anders liegt der Fall, wenn jemand seine Garage oder Einfahrt verlassen will und diese durch ein Fahrzeug blockiert wird. „Dann wird er genötigt, auf seinem Platz zu warten und es besteht die Möglichkeit, ihn abschleppen zu lassen“, erläutert Meis.

Betreiberfirma stellt „Knöllchen“ der netten Art aus

Mit Zetteln wird derweil auch auf privaten Parkplätzen gearbeitet, wie Bodo Ruschmeier von der Firma B+B, die in Wuppertal insgesamt fünf Parkplätze (Bergstraße, Kleine Klotzbahn, Stresemannstraße, Wilbergstraße, Am Mäuerchen) betreibt, verrät: „Wir haben Zettel im Postkartenformat, die unsere Mitarbeiter in solchen Fällen an die betreffenden Fahrzeuge klemmen. Dort wird dem Pkw-Besitzer in einem ziemlich freundlichen Text erklärt, was er falsch gemacht hat, und darum gebeten, dass er das beim nächsten Mal nicht wiederholen soll.“ Auch für Falschparker auf Behindertenparkplätzen gibt es entsprechende „Knöllchen“ der netten Art.