Die Kalenderwoche 25 bei We are Wuppertal gehört Meelman. Der neue Kurator des Twitter-Accounts macht Musik und zeigt darin auch gerne seine Verbundenheit zum Tal.

Meelman ist Wuppertaler durch und durch. Geboren in St. Antonius, hat lange in Barmen gewohnt und ist nun seit 15 Jahren Unterbarmer. An Wuppertal mag er besonders „meine Leute, meine Familie“ und die Schwebebahn. Bei Twitter ist er schon lange aktiv – so lange, dass er gar nicht genau weiß, wie lange. Auch bei Youtube, Facebook und Instagram ist er zu finden.

Wo im Tal er am liebsten ist, das ist tagesformabhängig. „Mal unheimlich gern zuhause in Unterbarmen, gerne auf der Hardt, im Zoo, auf dem Balkon meiner Eltern, in der Wupper... Es gibt viele schöne Ecken im Tal.“ Seine Tipps für Wuppertal: Essen im Loher Grill und seine Musik hören.

» Die WZ begleitet das Twitter-Projekt „We are Wuppertal“, stellt die Kuratoren vor und zeigt Ausschnitte aus den jeweiligen Wochen.

twitter.com/WeareWuppertal