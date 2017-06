Schwerer Unfall in Wuppertal-Beyenburg: Zwei Jugendliche sind am Montagmittag mit ihrem Kleinkraftrad aus bislang unbekannter Ursache gestürzt. Die 16- und 17-Jährigen wurden dabei schwer verletzt.

Laut Polizei waren ein 17-Jähriger aus Gevelsberg und seine 16-jährige Sozia waren mit ihrem Fahrzeug auf der Straße Porta Westfalica in Richtung Kurvenstraße unterwegs gewesen. Gegen 13.15 Uhr verlor der Fahrer die Kontrolle über das Krad, kam nach rechts von der Straße ab und stürzte. Dabei erlitten Fahrer und Beifahrerin schwere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber brachte den 17-Jährigen in eine Bochumer Klinik; die Sozia wurde mit einem Rettungswagen in ein Wuppertaler Krankenhaus gebracht.

Die Straße musste für etwa anderthalb Stunden gesperrt werden. Das Krad wurde mit dem Abschleppwagen abtransportiert.