Gewinnspiel: Karten für Leverkusen - Leipzig plus Stadionführung.

Die Saison in der Fußball-Bundesliga nimmt langsam Fahrt auf und mit ihr die Mannschaft von Bayer Leverkusen. Die holte unter ihrem neuen Trainer Heiko Herrlich nach durchwachsenem Start zuletzt zwei Siege in Folge und ist seit fünf Spielen ungeschlagen. Auf Einladung der Westdeutschen Zeitung und von Bayer Leverkusen können sich WZ-Leser am Samstag, 18. November, selbst ein Bild vom Leistungsstand des Ensembles um die jungen Nationalspieler Julian Brandt, Jonathan Tah, Kevin Volland und Benjamin Henrichs machen.

Wir laden Familien zum Top-Spiel gegen RB Leipzig ein. Die Mannschaft von Trainer Ralph Hasenhüttl um Topstürmer Timo Werner und Mittelfeldstratege Emil Forsberg hat nach ihrem überraschenden zweiten Platz in der Vorsaison auch in dieser Spielzeit schon wieder für Furore gesorgt, ist Tabellendritter, muss allerdings die beiden jüngsten Niederlagen gegen den FC Bayern (Pokal und Meisterschaft) erst einmal verdauen.

Die WZ stellt insgesamt 25 Plätze zur Verfügung. Jeder Gewinner darf bis zu zwei Verwandte mitnehmen. Eine gute Gelegenheit also für Vater und Sohn, Mutter und Tochter oder auch die Großeltern mit ihren Enkeln, die Bundesliga hautnah zu erleben.

Wir fahren aus Wuppertal gemeinsam mit dem Reisebus schon am Vormittag zur Bay-Arena, wo es für alle zunächst eine Stadionführung gibt. Das Leverkusener Stadion gilt als Schmuckkästchen, auch wenn es zu den kleineren in der Liga gehört. Nach dem Spiel geht es dann bequem mit dem Bus zurück nach Wuppertal.

Wenn Sie die Chance haben wollen, dabei zu sein, müssen Sie an unserem Gewinnspiel teilnehmen und heute oder morgen, Dienstag, 31. Oktober bis einschließlich Mittwoch, 1. November, auf unserer Gewinnhotline 01379/88 50 15 anrufen und folgende Frage richtig beantworten: Welcher Leipziger Nationalspieler verschoss im Pokal gegen den FC Bayer den entscheidenden Elfmeter? Viel Glück!