Es gibt 20 Karten für das Spiel gegen Schalke plus Stadionführung zu gewinnen. Anrufen und mitmachen!

WZ gelesen, dabei gewesen. Zusammen mit Bayer Leverkusen bieten wir unseren Lesern und ihren Familienangehörigen zum wiederholten Male das Erlebnis Fußball-Bundesliga hautnah. Für die Schlager-Partie gegen Schalke 04, in der es am Sonntag, 25. Februar, 15.30 Uhr, um wichtige Punkte im Kampf ums internationale Geschäft geht, verschenken wir 20 Karten unter allen, die am Freitag, 9. Februar, bis 23.59 Uhr auf unserer Gewinnhotline 01379/88 50 15 (50 ct./Anruf aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk viel teurer) anrufen und folgende Frage richtig beantworten: Wie viele Champions-League-Plätze erhält die Fußball-Bundesliga für die kommende Saison?

Leverkusen und Schalke sind zwei Teams, die dann in der Verlosung gerne dabei sein würden und aufgrund der aktuellen Tabellenlage auch noch alle Chancen besitzen. Für ein spannendes Spiel mit hochklassigen Protagonisten von Leverkusens Julian Brandt bis zu Schalkes Leon Goretzka dürfte also gesorgt sein. Zum Gewinn gehört übrigens noch der kostenlose Bustransfer vom Wuppertaler WZ-Pressehaus an der Ohligsmühle zum Stadion und eine Führung durch die BayArena. Die zählt zwar zu den kleinsten, aber zu den schicksten Stadien der Bundesliga. Pro Gewinner gibt es zwei bis drei Karten – Voraussetzung: Sie nehmen Familienangehörige mit. Eine Top-Gelegenheit also für einen Sonntagsausflug mit dem Ehepartner, den Kindern oder den Enkeln. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Red