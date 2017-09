Mit der Alpen-AG der St. Anna-Schule überquerten 15 Schüler und zwei Lehrer in diesem Sommer die Berge.

Alpenüberquerung - das hört sich nach einem großen Unternehmen an. Es kommen Gedanken an den nordafrikanische Feldherr Hannibal auf, der im Jahr 218 vor Christus mit einem großen Heer und 39 Kriegs-Elefanten über die Alpen zog. Friedlich, aber nicht weniger spannend waren die Pläne von Katharina Meerpohl und Oliver Thüner. Die beiden Lehrer der St. Anna-Schule haben zusammen mit 15 Schülern die Alpen überquert.

„Als mich Katharina fragte, ob ich mitkomme, dachte ich, es sei ein Scherz“, sagt Oliver Thüner, Lehrer für Deutsch und Chemie. Aus dem Scherz wurden aber schnell Begeisterung und Ehrgeiz. Thüner musste trainieren, um sich für die Bergwanderung fit zu machen. Dreimal in der Woche fuhr er 30 Kilometer Rad, hinzu kamen Wanderungen, um trittsicher zu werden.

Eine Alpenüberquerung ist eher eine mentale Sache

Die Schüler mussten sich für die die 130 Kilometer lange Alpenüberquerung bewerben. „Wir haben 15 Schüler aus 38 Bewerbungen ausgesucht“, sagt die Sportlehrerin Meerpohl. Dabei hätten sie darauf geachtet, wer schon Bergerfahrung gehabt habe. „Das ist aber im Nachhinein nicht entscheidend“, sagt sie. Eine Alpenüberquerung sei eher eine mentale Sache.

Meerpohl hatte bereits eine Alpenüberquerung hinter sich. Um sicher zu gehen, was auf die beiden Lehrer zukommt, wanderten sie in den Sommerferien gemeinsam die Strecke von Berchtesgaden nach Lienz. „Es war gut, die Strecke zu kennen, um zu wissen, an welchen Stellen es schwierig werden könnte“, sagt Meerpohl. Zum Beispiel Geröllfelder, die bei Starkregen nur mit großem Risiko begehbar sind.

Als im vergangenen Herbst feststand, welche Schüler der 8. und 9. Klassen in der Alpen-AG mitlaufen durften, gingen die Vorbereitungen los. Nach den Herbstferien machten die Schüler an mehreren Wochenenden Wanderungen im Bergischen, lernten, welche Gefahren im Alpenraum lauern und absolvierten ein Outdoor Erste-Hilfe-Training bei Rüdiger Ettling vom Stadtsportbund. Die Zeit investierten die Schüler gerne. „Es gab ja die Vorfreude auf die Wanderung“, sagt die 16 Jahre alte Annika Groß-Selbeck.

Ende August startete die Gruppe mit Zug von Düsseldorf nach Berchtesgaden. Bereits auf der ersten Etappe vom Königssee zum Kärlinger Haus kann man runterkommen: Die Wanderung beginnt mit einer Schifffahrt über den klaren Königssee. Von der Saletalm ging es über den steilen Röthsteig zur Wasseralm. „Das war schon cool, dass wir das geschafft haben“, sagt Annika. Unten hatte sie das Gefühl, sie laufe auf eine Wand zu.