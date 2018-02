In NRW gab es am Freitag Halbjahreszeugnisse – außer vielen strahlenden Gesichtern gab es aber auch Enttäuschungen. Damit schlechte Noten nicht den Familienfrieden gefährden, gibt es Anlaufstellen: außer Lehrern und Sozialarbeitern der Schulen, ist eine Anlaufstelle das Zeugnistelefon der Bezirksregierung für die weiterführenden Schulen. Die Nummer 0211/4754002 ist von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 15.30 Uhr am Montag und Dienstag erreichbar. Fragen zu Grund-, Haupt- und Förderschulen nimmt das Schulamt zu denselben Zeiten unter Telefon 563-0 entgegen. Schüler, die im Sommer die Schule verlassen, sollten sich spätestens jetzt Gedanken über ihre Zukunft machen. Jugendliche können sich hierzu an das Berufsinformationszentrum, Hünefeldstraße 10a, wenden.