Sprockhövel. Mit dem Bau des Minikreisverkehrs an der Kreuzung Bochumer Straße/ Haßlinghauser Straße/ Fänkenstraße/Eickerstraße wird in der kommenden Woche begonnen. Neben dem Minikreisel mit befahrbarem Innenkreis werden an den Ein- und Ausfahrten Fußgängerüberwege erstellt. Die bisherige Fußgängerampel ist somit zukünftig entbehrlich und wird im Zuge der Bauarbeiten demontiert. Ferner werden die Beleuchtung und die ortseinwärts befindliche Bushaltestelle an den aktuellen Stand der Technik angepasst.

Im ersten Bauabschnitt wird die Fänkenstraße ab dem 9. Januar zur Sackgasse, so dass die Ein- und Ausfahrt für rund sechs Wochen ausschließlich über die South-Kirkby-Straße erfolgen kann. Der Verkehrsfluss in der Hauptachse Haßlinghauser Straße/ Bochumer Straße einschließlich des dort verkehrenden ÖPNVs wird durch eine Lichtsignalanlage geregelt und einspurig befahrbar sein. Im zweiten Bauabschnitt kommt es dann für sechs Wochen zu einer Sackgassenregelung in der Eickerstraße. Im Zusammenhang mit der Maßnahme sind die im Wendehammer der Alten Mühlenstraße befindlichen Altglas- und Altkleidercontainer während der Baumaßnahme nicht erreichbar. Die Gesamtbauzeit wird circa vier Monate betragen. In dieser Zeit kann es aufgrund von Baustellenverkehr im Baustellenbereich sowie den umliegenden Straßen zu Behinderungen kommen. Red