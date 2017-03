Wuppertal. Am Wochenende wurden in Wuppertal-Oberbarmen mindestens dreizehn Autos aufgebrochen. Die Fahrzeuge parkten im Bereich Berliner Platz, Stennert, Rosenau, Schöneberger Ufer und Berliner Straße. Auf eine spezielle Marke hatten es die Täter dabei nicht abgesehen - sie brachen die Schlösser verschiedenster Autos und Sprinter auf und erbeuteten in einem Fall ein Handy.

Was aus den anderen Fahrzeugen gestohlen wurde, muss noch ermittelt werden. Weitere betroffene Autobesitzer oder Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden.