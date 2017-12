Seit Donnerstag können die Milus im Zoo ihr neues Waldgehege erkunden. Die konkreten Planungen für diese Anlage, die fast den gesamten bislang ungenutzten Waldbereich gegenüber den Rentieren und Kiangs einnimmt und sich bis zur Mauer an der Zoogrenze erstreckt, hat einige Zeit in Anspruch genommen. So wurden einige Bäume mit Unterstützung ehrenamtlicher Helfer des Zoo-Vereins mit einem Fraßschutz versehen, um die Milus vom Abschälen der Rinde abzuhalten. Bei der Entfernung von für die empfindlichen Milus giftigen Pflanzenarten halfen zum Schluss auch noch die Ziegen aus dem Junior-Zoo, die einige Zeit auf der Anlage verbrachten. Die Umzäunung der Anlage erfolgte im Stil eines Wildgatters.

Für die Gäste des Zoos bieten sich viele Möglichkeiten für einen guten Einblick in das Gehege. Nachdem die Herde im September in die neuen Stallungen und das Vorgehege gezogen war, können die Milus nun das gesamte Waldgebiet nutzen. Die neue Anlage stellt eine deutliche Verbesserung ihrer Haltungsbedingungen dar. Zur besseren Eingewöhnung der Milus wurde für die erste Zeit ein Sichtschutz an der Umzäunung angebracht.