Wuppertal-Elberfeld. In der Nacht zu Samstag kam es am Deweerthschen Garten in Elberfeld zu einer Messerstecherei. Wie ein Polizeisprecher unserer Redaktion bestätigte wurde bei dem Einsatz um 0:01 Uhr eine Person festgenommen. Zwei weitere Personen wurden verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Staatsanwaltschaft Wuppertal hat die Ermittlungen aufgenommen.