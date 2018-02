Keine Zeugnisse, dafür ein Besuch im Marionettentheater.

In der vergangenen Woche ging das erste Halbjahr zu Ende. Für das dritte und vierte Schuljahr bedeutete dies, dass der Tag der Zeugnisse bevorstand. Für das erste Schuljahr war der Tag der Zeugnisse ein ganz normaler Schultag wie jeder andere. In dieser Schulwoche ging die Klasse gemeinsam mit der Parallelklasse zum Marionettentheater. Voller Begeisterung saßen die Kinder im Publikum und warteten gespannt auf die Vorstellung. Die Kinder waren begeistert von der Musik, den Puppen, der Geschichte und schauten sich mit viel Applaus und Gelächter die Vorstellung an.

Schultagebuch

Das neue Halbjahr bringt für die erste Klasse allerdings auch eine wichtige Veränderung. Pro Woche haben die Kinder zwei Stunden Englischunterricht. Dieser läuft in der ersten Klasse sehr spielerisch ab. Im Mittelpunkt stehen dabei zu Beginn vor allem die Freude an der neuen Sprache, das Hörverstehen und das Sprechen. Zu den ersten Themen gehören vor allem, wie man sich vorstellen kann, Farben, Zahlen und Schulsachen. Dabei ist es zu Beginn so, dass es vor allem darum geht, die Wörter auf Englisch zu verstehen und diese dann korrekt auszusprechen.