Der junge Lehrer unterrichtet seine erste eigene Klasse.

In der letzten Woche vor den Herbstferien fand gemeinsam mit der parallelen Lerngruppe und mit Unterstützung des Schulsozialarbeiters ein Ausflug in einen nahegelegenen Wald statt. Dort wurden die verschiedenen Farben und Geräusche des Waldes von den Kindern wahrgenommen. Mit geschlossenen Augen haben sie dann Rascheln von Blättern, Vögel oder auch weit entfernte Autos gehört. Auf einer Lichtung mit Baumstämmen, auf die man sich setzen konnte, haben die Kinder gefrühstückt. Sie hatten an diesem Ausflug große Freude.

Schultagebuch

In dieser Woche wurden auch die Laternen für das Martinsfest gebastelt. Da das Fest sehr kurz nach den Herbstferien gefeiert wird, müssen die Laternen rechtzeitig fertig sein. Mit Unterstützung von einigen Müttern konnten die Laternen innerhalb von zwei Schulstunden für die ganze Klasse fertig gestellt werden. Die Kinder mussten mit ihrer Schere und ihrem Kleber arbeiten, während die Eltern dann Werkzeug wie Tacker und Lochzange bekamen, um mit den Kindern dann ihre Laternen fertig zu stellen. Am letzten Schultag wurden dann die Kinder in ihre ersten Ferien als Schulkind verabschiedet.