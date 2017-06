Bis zur Bundestagswahl vertritt Mathias Höschel Wuppertal für die CDU im Reichstag. Dann enden zehn abenteuerliche Monate. Sie begannen mit einem Drama.

Wuppertal. Für Mathias Höschel neigt sich eine spannende, herausfordernde Zeit ihrem Ende zu. Der Mann vertritt Wuppertal im Deutschen Bundestag. Er macht das seit Dezember noch bis zur Wahl im September. Dann endet sein Abenteuer, zumindest vorläufig. Der 50-Jährige gehört zu den Männern, die nie nie sagen. Möglich, dass er seine Partei irgendwann einmal wieder in Berlin vertritt. Dann vermutlich allerdings unter weniger dramatischen Umständen. Mathias Höschel hat den Ende vergangenen Jahres gestorbenen Peter Hintze in der Bundestagsfraktion der CDU ersetzt.

Höschel wohnt in Neuss, arbeitet eigentlich in Düsseldorf, seit Ende Dezember vornehmlich allerdings in Berlin. Dass er Peter Hintze ersetzt, ist dort kein Thema. „Nein, Herr Hintze hatte ja ganz andere Aufgaben. Er war Vizepräsident des Bundestages und saß deshalb in keinem Ausschuss“, erklärt Höschel. Bei ihm ist das anders. Er selbst arbeitet im Verteidigungsausschuss mit und kümmert sich in einem weiteren Ausschuss um Tourismuspolitik. Dabei ist Mathias Höschel von Hause aus Kieferorthopäde. Mit seiner Frau und mehreren angestellten Ärzten betreibt er drei Praxen. „Darum kümmert sich meine Frau jetzt“, sagt der Politiker.

„Auf 60 bis 70 Stunden pro Woche kommt ein Abgeordneter schon“

Er selbst hat dazu bis nach der Wahl am 24. September keine Zeit. Auch ein Bundestagsmandat ist mit Arbeit verbunden. „Auf 60 bis 70 Stunden pro Woche kommt ein Abgeordneter schon, selbst wenn er bereits länger im Bundestag sitzt, also mehr Erfahrung und Bekanntheit hat“, sagt der vierfache Vater. Das Mandat ende nicht mit der Sitzungswoche. „Am Wochenende sind fast alle Kollegen in ihren Wahlkreisen unterwegs. Sie besuchen Vereine und versuchen, mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen.“

Diese Aufgabe nimmt auch Mathias Höschel sehr ernst. Termine in Wuppertal sind keine Seltenheit. Dass er dennoch nicht im Wahlkreis 102 antritt, den er derzeit in Berlin vertritt, ist für den 50 Jahre alten Arzt kein Problem. Das sei doch absolut verständlich. Die Wuppertaler CDU geht mit ihrem Kreisvorsitzenden und langjährigen Landtagsabgeordneten Rainer Spiecker ins Rennen gegen den SPD-Kandidaten Helge Lindh.

Zu Höschels Premiere war der Bundestag voll

Damit Spieckers Aussichten auf Erfolg steigen, schickt der Parteifreund Verstärkung aus Berlin nach Düsseldorf. „Wir holen da schon ein paar prominente Unterstützer nach Wuppertal“, kündigt Höschel an.